POL-REK: 240223-1: Landrat Frank Rock besucht neue Polizeiwachen in Brühl und Erftstadt

Rhein-Erft-Kreis (ots) - 16-Jähriger fuhr mit Transporter Polizisten haben in Brühl und Bergheim zwei Autofahrer gestoppt, die ohne erforderliche Fahrerlaubnis unterwegs waren. In Bergheim steuerte am Mittwochmorgen (21. Februar) ein 41-Jähriger einen Passat ohne Fahrerlaubnis, in Brühl kontrollierten Beamte am Donnerstag (22. Februar) einen 16-Jährigen in einem ...

