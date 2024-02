Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 240222-2: Polizisten nehmen aggressiven Angreifer fest

Bergheim (ots)

Bewaffneter gibt nach Androhung des Distanzelektroimpulsgeräts auf

Polizisten haben am Mittwochnachmittag (22. Februar) einen mit Messer bewaffneten und aggressiven Mann (43) in Bergheim-Oberaußen festgenommen und damit eine Bedrohungssituation beendet. Die bloße Androhung des Distanzelektroimpulsgeräts (DEIG) mit Auslösen des Lichtbogens reichte aus, um die Einsatzsituation deutlich zu beruhigen. Der nunmehr Beschuldigte warf das Messer auf den Boden und ging einige Schritte davon weg.

Alarmierte Beamte der Polizei Rhein-Erft-Kreis fuhren gegen 15.45 Uhr an die Straße "Zum Fortunabad". Ein 23-Jähriger hatte den Notruf gewählt und angegeben von einem Angreifer mit einem Messer bedroht zu werden. Vor Ort forderten die Beamten den 43-Jährigen auf das Messer wegzuwerfen. Der Angreifer stritt sich weiterhin lautstark mit dem Geschädigten. Die Beamten drohten den Einsatz des DEIG an. Nachdem der Tatverdächtige das Messer weggeworfen hatte, fixierten ihn weitere Polizisten, brachten ihn in einen Streifenwagen und stellten das Messer sicher.

Da der Mann angab Alkohol konsumiert zu haben, führten die Beamten einen Atemalkoholvortest durch, der ein Ergebnis von mehr als 1,6 Promille anzeigte. Die Polizisten brachten den weiterhin verbal Aggressiven zu einer Polizeiwache und nahmen ihn zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam. Eine Richterin bestätigte die Freiheitsentziehung. Außerdem ordneten die Beamten eine Blutprobe an, die ein Arzt entnahm. Der Beschuldigte muss sich nun wegen des Verdachts der Bedrohung und Beleidigung in einem Verfahren verantworten. (sc)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell