Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Nachtrag zur Unfallflucht in der Edzardstraße - Pkw Ford Focus in der tom-Brok Straße festgestellt - Wer hat das Fahrzeug geführt?

Wilhelmshaven (ots)

Wie bereits berichtet, ereignete sich am 27.01.2024 gegen 22:50 Uhr ein Verkehrsunfall in der Edzardstraße, bei dem drei am Seitenrand parkende Fahrzeuge von einem Pkw der Marke Ford Focus beschädigt wurden. Hier geht es zur Pressemitteilung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68442/5702491 Im Rahmen der Ermittlungen konnte der gesuchte Pkw in der tom-Brok-Straße parkend in Höhe der Einmündung zur Edo-Wiemken-Straße verschlossen festgestellt werden. Der silberfarbene Pkw wies an der rechten Fahrzeugseite erhebliche Unfallspuren an der Stoßstange, dem Kotflügel, der Beifahrertür und dem Reifen vorne rechts auf. Hinweise, wer das Fahrzeug geführt hat, liegen noch nicht vor, so dass die Polizei Zeugen, die sachdienliche Hinweise dazu geben können, bittet, sich mit der Polizei in Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421 942-0 in Verbindung zu setzen.

