Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Nachtrag: Protestlage am Jade-Weser-Port - aktuell 40 Fahrzeuge vor Ort - Was ist seit gestern Abend geschehen?

Wilhelmshaven (ots)

Wie bereits berichtet, blockieren Landwirte mit ihren Traktoren seit den frühen Morgenstunden des gestrigen Tages die Hauptzufahrtswege zum Jade-Weser-Port in Wilhelmshaven. Hier geht es zur ersten Meldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68442/5702271 Kooperationsgespräche, die gestern seitens der Polizei und der Versammlungsbehörde der Stadt Wilhelmshaven mit den Teilnehmenden geführt wurden, führten am frühen Nachmittag zu einer neuen Entwicklung. Hier geht es zur zweiten Meldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68442/5702515 Weitere Lageentwicklungen: Am gestrigen Abend kam es am Kreisverkehr Pacific/Zum Jadefahrwasser und hierdurch zum Hafengelände zu einer Blockade von insgesamt 17 Traktoren, wodurch zahlreiche Lkw an der Zufahrt sowie am Verlassen des Hafengeländes gehindert wurden. Im Zuge der Kooperationsgespräche wurde die Blockade als Versammlung mit Auflagen, u.a. den Verkehrsfluss ermöglichen, Rettungswege freihalten etc., deklariert. Die dort teilnehmenden Fahrzeugführer der Traktoren kamen den Auflagen zunächst nach und ermöglichten den Zu- und Ablauf der Fahrzeuge. Ab 20:00 Uhr registrierte die Polizei, die im ständigen Austausch mit dem Versammlungsleiter stand, kurzfristige Blockadeaktionen an beiden Kreisverkehren, wobei es zwischenzeitlich zu Verkehrsbehinderungen kam. Gegen 21:00 Uhr kam es zu einer Blockade der Zufahrt zum Industriegebiet Jade-Weser-Park durch vier abgestellte Rundballen. Über die Feuerwehr Wilhelmshaven konnte eine zeitnahe Beseitigung der Ballen veranlasst werden. Durch die abgelegten Ballen kam es zu keinen Behinderungen. Der Verursacher ist bislang unbekannt. Ab ca. 23:30 Uhr folgte eine starke Abwanderung der teilnehmenden Traktoren, wobei in der Spitze an die 100 Fahrzeuge an den Versammlungsorten teilgenommen haben dürften. Zu dynamischen Blockadeaktionen kam es in der Folge erst ab den frühen Morgenstunden an den besagten Kreisverkehren, die zu erheblichen Behinderungen für den Zu- und Abfahrtsverkehrs des Jade-Weser-Ports führten. Seit ca. 09:30 Uhr hat sich die Verkehrssituation an den Kreisverkehren beruhigt. Zum aktuellen Zeitpunkt befinden sich ca. 40 Fahrzeugführer samt Traktoren sowie weitere Personen im Einsatzraum, mit denen die eingesetzten Polizeikräfte in einem kooperativen Austausch stehen. Über den X-Account wird über die Lage informiert, siehe Link https://twitter.com/Polizei_WHV_FRI.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell