Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Nachtrag: Protestlage am Jade-Weser-Port - Kreisverkehr freigegeben - Einrichtung einer Mahnwache - Weitere Blockaden dauern an

Wilhelmshaven (ots)

Wie bereits berichtet, blockierten Landwirte mit ihren Traktoren seit den frühen Morgenstunden die Hauptzufahrtswege zum Jade-Weser-Port in Wilhelmshaven. Hier geht es zur ersten Meldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68442/5702271 Kooperationsgespräche, die seitens der Polizei und der Versammlungsbehörde der Stadt Wilhelmshaven mit den Teilnehmenden geführt wurden, führten am frühen Nachmittag zu einer neuen Entwicklung. Die Landwirte gaben den Kreisverkehr an der BAB 29 frei, so dass der Verkehrsfluss nicht mehr beeinträchtigt ist. Seitens der Versammlungsbehörde der Stadt Wilhelmshaven erfolgte die Genehmigung zur Einrichtung einer Mahnwache im Bereich des Kreisverkehrs. Die weiteren Blockaden an den Zufahrtswegen zum Jade-Weser-Port am JadeWeserPort-Infocenter und an der Zufahrt "Zum Tiefen Fahrwasser" bleiben bestehen. Der fließende Verkehr auf der Straße "Zum Tiefen Fahrwasser" ist nicht beeinträchtigt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell