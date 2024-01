Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Nachtrag zum Pressebericht des PK Jever

Wilhelmshaven (ots)

Wangerooge für Demokratie und gegen rechts

Am Sonntag, 28.01.2024, in der Zeit von 12.00 Uhr bis 12.45 fand auf Wangerooge ein Aufzug unter dem Thema "Wangerooge für Demokratie und gegen rechts" statt. Der Aufzug, an welchem ca. 300 Personen teilnahmen, verlief aus polizeilicher Sicht friedlich durch den Ortskern und endete vor der Oberen Strandpromenade mit einer Abschlusskundgebung.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell