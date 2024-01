Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: PRESSEMITTEILUNG des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 28.01.2024

Betrunken und ohne Führerschein Unfall verursacht

Ein 37-jähriger Alfa-Fahrer war am Samstag, gegen 21.45 Uhr, auf der B 293 von Lauffen in Richtung Heilbronn unterwegs. Kurz vor der Bahnüberführung auf der Höhe von Böckingen wollte der 37-Jährige, der vermutlich zu schnell unterwegs war, aufgrund der Fahrbahnverengung vom linken auf den rechten Fahrstreifen wechseln. Dort übersah er den VW Polo eines 23-Jährigen. Der Alfa stieß gegen das Heck des VW, so dass der Polo noch gegen ein Verkehrszeichen prallte. In dem VW wurden sowohl der Fahrer als auch eine 22-jährige Mitfahrerin jeweils leicht verletzt. Bei den Unfallermittlungen stellte sich heraus, dass der Verursacher alkoholisiert war. Ein Test ergab einen Wert von über 1,5 Promille. Zudem stellte sich bei der Unfallaufnahme heraus, dass der 37-Jährige keinen Führerschein besaß. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 16 000 Euro.

Neckarsulm: Raser flüchtet vor Polizei

Eine Streife des Polizeireviers Heilbronn wollte in der Nacht von Samstag auf Sonntag, gegen 01.40 Uhr, einen Audi A 6 im Bereich der Kanalstraße in Neckarsulm anhalten. Der Fahrer fuhr jedoch mit hoher Geschwindigkeit, wobei er bis zu 150 Stundenkilometer erreichte, in Richtung Neckarsulm davon. Nach einer Verfolgung von ca. 2 Kilometern stoppte der Audi plötzlich und der Fahrer flüchtete unerkannt zu Fuß. Eine Fahndung nach dem Flüchtigen mit mehreren Streifen blieb ohne Erfolg. Im Audi blieben zwei junge Männer zurück, die zum Fahrer keine Angaben machen wollten. Bei einem der Mitfahrer, einem 27-Jährigen, wurde ein verbotenes Einhandmesser sowie eine geringe Menge Kokain aufgefunden. Die Polizei veranlasste, dass das vom Fahrer verlassene Auto abgeschleppt wurde. Die Ermittlungen hinsichtlich des flüchtigen Fahrers werden fortgeführt.

Main-Tauber-Kreis

Tauberbischofsheim: Mit Auto vor der Polizei geflüchtet

Eine Streife des Polizeireviers Tauberbischofsheim wollte in der Nacht von Samstag auf Sonntag, gegen 02.45 Uhr, in Werbach einen VW Scirocco kontrollieren. Anstatt anzuhalten, fuhr dessen Fahrer mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit auf der K 2880 in Richtung Hochhausen weiter. So konnte die Streife bei der Verfolgung feststellen, dass der Fahrer in der Zone 30 in der Rathausstraße in Hochhausen mit ca. 90 Stundenkilometern unterwegs war. Bei der Fahrt durch Hochhausen versuchte der Fahrer die Polizeistreife weiterhin mit überhöhter Geschwindigkeit abzuschütteln. Im Bereich der Schulzen- und der Pfarrgasse stieß der VW gegen eine Mauer und beschädigte dabei den rechten Vorderreifen. Durch die viel zu hohe Fahrgeschwindigkeit in der Pfarrgasse wurden zudem der Unterboden sowie die Frontpartie des Scirocco beschädigt. Infolge der Beschädigungen war es dem Fahrer nun nicht mehr möglich, seine Flucht fortzusetzen und er stellte sich der Kontrolle. Einen Grund für seine Flucht konnte der 25-jährige Fahrer nicht angeben. Aufgrund seiner rücksichtslosen Fahrt in Hochhausen und der Flucht vor der Polizei wird sich nun die Staatsanwaltschaft mit dem Mann beschäftigen.

Bad Mergentheim: Unfall mit Überschlag

Glück im Unglück hatte ein 28-jähriger VW-Lenker am Samstagnachmittag bei einem Unfall auf der K 2845 zwischen Hachtel und Wachbach. Aus noch unbekannter Ursache geriet er in den Grünstreifen und kam dann nach rechts von der Straße ab. Der Passat fuhr eine Böschung hoch, überschlug sich zwei Mal und kam dann wieder auf der Straße auf den Rädern zum Stehen. Der alleine in dem Auto befindliche Fahrer erlitt zum Glück nur leichte Verletzungen. Sein Auto wurde bei dem Unfall total beschädigt. Der Sachschaden beträgt ca. 5 000 Euro.

Hohenlohekreis

Öhringen: Polizisten geschlagen und beleidigt

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es gegen 02.30 Uhr vor einer Sisha-Bar in Öhringen zu Streitigkeiten zwischen mehreren Personen. Der Polizei, die mit vier Streifenbesatzungen im Einsatz war, schlug sofort eine aggressive Stimmung der Streithähne entgegen. Bei der namentlichen Feststellung der Beteiligten geriet ein 43-Jähriger so außer sich, dass er auf einen Polizeibeamten einschlug. Der renitente Mann, der stark alkoholisiert und nicht zu beruhigen war, musste von mehreren Beamten festgehalten werden. Er wurde zur Ausnüchterung zum Polizeirevier gebracht. Der angegriffene Polizeibeamte erlitt bei der Attacke leichte Verletzungen. Im Rahmen des Einsatzes wurden die einschreitenden Beamten auch mehrfach beleidigt.

Bretzfeld: Zu weit nach links geraten - Unfall

Ein 80-jähriger Hyundaifahrer wollte am Samstagnachmittag in Bretzfeld von der Robert-Mayer-Straße nach rechts in die Siemensstraße abbiegen. Da er dabei einem Baustellenschild ausweichen wollte, geriet er zu weit nach links und stieß mit einem auf der Siemensstraße entgegenkommenden Audi eines 31-Jährigen zusammen. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 5 000 Euro. Verletzt wurde zum Glück niemand.

Neckar-Odenwald-Kreis

Limbach: Unfall mit hohem Schaden - Verursacher geflüchtet

In der Samstagnacht, gegen 22.20 Uhr, war ein noch unbekanntes Fahrzeug in der Hirschbergstraße in Limbach unterwegs. Auf Höhe der Hausnr. 21 kam der Lenker oder die Lenkerin zu weit nach links und beschädigte einen geparkten Mercedes. Ohne sich um den verursachten Schaden zu kümmern, fuhr der oder die Unbekannte weiter. Nach den ersten Ermittlungen dürfte es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um einen Audi handeln. Der an dem Daimler entstandene Sachschaden beträgt mindestens 10 000 Euro. Hinweise zu dem unfallflüchtigen Auto werden an das Polizeirevier Mosbach, Tel. 06261 8090, erbeten.

Schefflenz: Auto in Brand geraten

Am Freitagnachmittag geriet in Mittelschefflenz ein VW in Brand. Die Feuerwehr konnte den Brand rasch löschen. Es wird jedoch von einem Sachschaden in Höhe von ca. 10 000 Euro ausgegangen. Die Ursache des Brandes lag vermutlich darin, dass sich die Bremsen im Frontbereich festgesetzt hatten und so die Reifen in Brand gerieten.

