POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 27.01.2024

Stadt- und Landkreis Heilbronn: Wenig Verkehrsbeeinträchtigungen bei Versammlungen in Heilbronn und Umgebung

Die angekündigten Versammlungen, die am Samstag, den 27.01.2024, im Stadt- und Landkreis Heilbronn stattfanden, führten nur zu wenigen Verkehrsstörungen und verliefen friedlich.

An einem Konvoi, der gegen 8 Uhr in Mosbach startete, nahmen rund 80 Teilnehmer in 56 Fahrzeugen teil. Ein weiterer Konvoi mit rund 95 Fahrzeugen startete bereits um 6 Uhr in Göppingen. Nachdem beide Versammlungen noch am Vormittag planmäßig endeten, begaben sich einige Teilnehmer mit ihren Fahrzeugen nach Heilbronn.

Auf der Theresienwiese sammelten sich ab circa 10 Uhr insgesamt rund 450 Fahrzeuge, welche um 12.30 Uhr im Konvoi losfuhren. Der Weg führte wie geplant über die Otto-Konz-Brücke und folgende Straßen: Neckartalstraße - Brackenheimer Straße - Sontheimer Brücke - B 27 - Sontheimer Landwehr - Robert-Bosch-Straße - Max-Planck-Straße - Stuttgarter Straße - L 1111 - K 2155 - L 1100 - Ilsfelder Straße - Heilbronner Straße - Horkheimer Straße - B 27 - Sontheimer Brücke - Brackenheimer Straße - Neckartalstraße - Karl-Wüst-Straße - Albertistraße - Hafenstraße. Bis 15.45 Uhr fuhren die Fahrzeuge über die Theresienstraße wieder auf die Theresienwiese zur Abschlusskundgebung.

Mehrere Fahrzeuge wurden von den Konvois aus Göppingen und Heilbronn aus Gründen der Verkehrssicherheit ausgeschlossen, da sie die Auflage zur Geschwindigkeit nicht erfüllten. Darüber hinaus begann gegen 13.30 Uhr eine Fußgänger-Demonstration am Bollwerksturm mit etwa 500 Personen. Nach einem Aufzug durch die Innenstadt endete diese ebenfalls mit der Abschlusskundgebung auf der Theresienwiese. Daran nahmen bis 17 Uhr insgesamt bis zu 1.000 Personen teil. Durch die umfangreichen verkehrspolizeilichen Regelungen im Straßenverkehr kam es zu wenigen Störungen und es gingen nur wenige Beschwerden von Bürgerinnen und Bürgern bei der Polizei ein. Der Leiter des Polizeieinsatzes, Polizeivizepräsident Markus Geistler, resümiert: "Die Versammlungsteilnehmer waren kooperativ und die Verkehrsteilnehmer zeigten gegenüber den Einsatzkräften vor Ort Verständnis. Wir sind mit dem Verlauf des Einsatzes sehr zufrieden."

