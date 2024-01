POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 26.01.2024 mit einem Bericht aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots) - Heilbronn: Scheiben von Fahrzeugen eingeschlagen - Zeugen gesucht Unbekannte schlugen in der Nacht von Donnerstag auf Freitag die Scheiben von mehreren Fahrzeugen in Heilbronn ein. Am frühen Freitagmorgen, gegen 0.45 Uhr, meldete einer der Besitzer der Polizei, dass in der Austraße vier ...

mehr