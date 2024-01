POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 26.01.2024 mit einem Bericht aus dem Landkreis Heilbronn

Polizeipräsidium Heilbronn

Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 26.01.2024 mit einem Bericht aus dem Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Weinsberg: Wem gehören die Fahrräder?

Am frühen Montagmorgen wurden in Weinsberg zwei mutmaßliche Fahrraddiebe auf frischer Tat ertappt. Gegen 1.50 Uhr meldete ein Zeuge der Polizei, dass sich gerade zwei Personen an Fahrrädern in der Rossäckerstraße zu schaffen machen. Beim Eintreffen der Polizeistreife ergriffen die beiden Männer die Flucht und konnten im Rahmen der anschließenden Fahndung nicht mehr angetroffen werden. Nun sucht die Polizei die Besitzer der beiden Zweiräder der Marken "Bulls" und "Cornway". Die Fahrräder wurden sichergestellt und als Fundsache an die Stadt Weinsberg übergeben. Hier können sie von den rechtmäßigen Besitzern mit einem Eigentumsnachweis abgeholt werden. Zeugen, die Hinweise auf die Fahrraddiebe geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07134 9920 beim Polizeirevier Weinsberg zu melden.

