Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 26.01.2024 mit einem Bericht aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Kupferzell: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Am Dienstagnachmittag kam es in Kupferzell zu einer Verkehrsunfallflucht. Vermutlich wollte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer zwischen 13 Uhr und 16 Uhr mit seinem Sattelauflieger auf dem Parkplatz "Am Wasserturm" ausparken. Dabei beschädigte er oder sie den BMW eines 32-Jährigen. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 600 Euro. Zeugen, die Angaben zu dem Unfall machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Künzelsau unter der Telefonnummer 07940 9400 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell