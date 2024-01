Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 25.01.2024 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Öhringen: Unter Drogeneinfluss Unfall verursacht und geflüchtet Am vergangenen Mittwoch verursachte ein PKW-Fahrer in Öhringen einen Verkehrsunfall und flüchtete - mutmaßlich unter Drogeneinfluss und mit gefälschtem Führerschein - anschließend. Gegen 10 Uhr kollidierte der 36-jährige VW-Fahrer mit einem geparkten Fahrzeug und flüchtete anschließend in unbekannte Richtung. Durch die Hinweise mehrerer Zeugen konnte der mutmaßliche Täter im Anschluss gestellt werden. Ein durchgeführter Drogenschnelltest schlug positiv auf Kokain an. Der mitgeführte polnische Führerschein konnte durch die Polizeibeamten als mutmaßliche Fälschung identifiziert werden. Der verursachte Sachschaden wird auf circa 1.500 Euro geschätzt. Der 36-Jährige musste die Beamten in ein Krankenhaus begleiten und dort eine Blutprobe abgeben. Der von ihm vorgelegte Führerschein wurde einbehalten.

Künzelsau: Einbruch in Wohnhaus - Zeugen gesucht Nach einem Einbruch in ein Künzelsauer Wohnhaus am vergangenen Mittwochabend sucht die Polizei nach Hinweisgebern. Der oder die Täter verschafften sich zwischen 17.30 Uhr und 19.30 Uhr über ein Fenster gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude in der Schwalbenstraße. Hier durchsuchten sie Schränke und flüchteten anschließend mit einer Schachtel Schmuck im Gepäck. Nun sucht die Polizei nach Zeugen des Einbruchs. Diese werden gebeten, sich beim Polizeirevier Künzelsau, Telefon 07940/9400, zu melden.

Künzelsau: Unfallflucht - Zeugen gesucht Nach einem Verkehrsunfall mit Unfallflucht am vergangenen Freitag in Künzelsau sucht die Polizei nach Zeugen. Zwischen 20.30 Uhr und 20.45 Uhr soll der Fahrer oder die Fahrerin eines blauen Transporters in der Criesbacher Straße in Niedernhall auf dem Kundenparkplatz des dortigen Supermarktes beim Ausparken gegen einen geparkten VW-Kombi gestoßen sein. Hierbei entstand ein Schaden von circa 3.000 Euro. Wer hat den Unfall beobachtet und kann Angaben zu dem Verursacher machen? Insbesondere wird ein Mann gesucht, welcher den Unfall beobachtet und mit der Besitzerin des VWs gesprochen haben soll. Hinweise nimmt das Polizeirevier Künzelsau telefonisch unter 07940/9400 entgegen.

Öhringen: PKW erfasst Fußgängerin - leicht verletzt Weil ein PKW-Fahrer beim Abbiegen wohl nicht aufpasste, wurde am Mittwochnachmittag eine Fußgängerin in Öhringen leicht verletzt. Gegen 14.40 Uhr wollte ein 72-jähriger Mercedes-Fahrer von der Ebertstraße in die Bahnhofsstraße einbiegen. Hierbei übersah er wohl eine Fußgängerin, welche die Bahnhofsstraße überquerte, weshalb es zum Zusammenstoß zwischen dem PKW und der Frau kam. Durch den Aufprall stürzte die Fußgängerin zu Boden, zog sich leichte Verletzungen zu und musste zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Kupferzell: Unfallflucht mit LKW

Nach einem Verkehrsunfall am Dienstag in Kupferzell flüchtete der Verursacher vom Unfallort - die Polizei sucht nach Zeugen. Zwischen 13 Uhr und 16 Uhr soll der Fahrer oder die Fahrerin eines grauen LKWs mit Sattelauflieger beim Ausparken einen auf dem Parkplatz in der Straße "Am Wasserturm" abgestellten BMW beschädigt haben. An dem PKW entstand ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Wer hat den Unfall beobachtet und kann Angaben zu dem Verursacher machen? Hinweise nimmt das Polizeirevier Künzelsau telefonisch unter 07940/9400 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell