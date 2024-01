Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 25.01.2024 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Mosbach: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Am Dienstagmittag, den 23.01.2024, ereignete sich in Mosbach eine Verkehrsunfallflucht. Eine 60-Jährige parkte ihren Opel Corsa um 12.45 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Neckarelzer Straße und ging einkaufen. Als sie um 13.20 Uhr wieder zurück an ihr Auto kam, sah sie, dass es beschädigt wurde. Der Verursacher oder die Verursacherin hatte sich bereits von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von circa 1000 Euro zu kümmern. Zeugen, die Angaben zu dem Unfall machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mosbach unter der Telefonnummer 06261 8090 zu melden.

Hardheim: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Sachschaden in Höhe von circa 2000 Euro verursachte eine bisher unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch. Der 62-jährige Besitzer eines BMWs hatte diesen am Dienstagabend gegen 17 Uhr in der Uhlandstraße abgestellt. Als er am Mittwochmorgen, gegen 6.50 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er den Schaden fest. Der Verursacher oder die Verursacherin hatte sich bereits von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um den Schaden zu kümmern oder die Polizei zu informieren. Wer kann Angaben zum Unfallgeschehen oder dem Verursacher machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 06281 9040 an das Polizeirevier Buchen.

