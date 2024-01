Landespolizeipräsidium Saarland

POL-SL: Nach Supermarktbrand in Großrosseln.

Polizei geht von Brandstiftung aus und bittet um Zeugenhinweise.

Großrosseln (ots)

Am vergangenen Samstag (06. Januar 2024) kam es zu einem Brandgeschehen in einem Supermarkt in Großrosseln. Gegen 15:35 Uhr erhielt die Integrierte Rettungsleitstelle die Mitteilung über ein Feuer im Bereich der Pfandabgabe des SB-Warenhauses am Deutsch-Französischen Platz.

Noch vor Eintreffen der ersten Polizeikräfte war der Supermarkt von den Mitarbeitern vor Ort geräumt und das Feuer von der FFW Großrosseln abgelöscht worden. Durch das Feuer wurde niemand verletzt. Es entstand Sachschaden im fünfstelligen Bereich. Der Supermarkt konnte inzwischen wieder für den täglichen Kundenverkehr öffnen. Lediglich der eigentliche Brandraum bleibt derzeit gesperrt.

Neben 54 Kräften der FFW Großrosseln war ein Kommando der Polizeiinspektion Völklingen vor Ort im Einsatz. In die weiteren Ermittlungen sind auch Beamte des Dezernats für Brandermittlungen im Landeskriminalamt eingebunden. Ersten Ermittlungen zur Folge gehen diese derzeit von einer versuchten, schweren Brandstiftung aus. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen, die Angaben zum Brandgeschehen machen können oder sonstige, verdächtige Wahrnehmungen im Tatzusammenhang festgestellt haben, sich unter der 0681/962-2133 mit dem Kriminaldauerdienst in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Landespolizeipräsidium Saarland, übermittelt durch news aktuell