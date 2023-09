Polizei Braunschweig

POL-BS: Meldung einer Bombe in einer Braunschweiger Schule - Fehlalarm

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Tostmannplatz,

28.09.2023, 09.00 Uhr

Eine Schülerin informierte den Schulleiter über eine mögliche Bombe in der Schule

Am heutigen Morgen wurde die Polizei darüber informiert, dass in einer Schule am Tostmannplatz möglicherweise eine Bombe deponiert wurde. Eine Schülerin hatte eine Nachricht über einen Messengerdienst bekommen, in der behauptet wurde, dass eine Bombe in der Schule liegt.

Bereits nach wenigen Minuten waren erste Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei vor Ort. Nach einer ersten Prüfung des Sachverhalts war zu vermuten, dass es sich nicht um eine reale Bedrohung handelt. Um eine mögliche Gefährdung gänzlich ausschließen zu können, wurde die Schule jedoch evakuiert. Um eine Panik unter den Schülern zu vermeiden, geschah dies unter dem Vorwand eines Feueralarms.

Insgesamt 75 Personen wurden so ohne Zwischenfälle in die naheliegende Kirche geführt und dort betreut.

Eine Absuche der Schule mit Sprengstoffspürhunden bestätigte die ursprüngliche Vermutung der Einsatzkräfte. Es wurde keine Bombe aufgefunden.

Die Schüler wurden von ihren Erziehungsberechtigten abgeholt.

Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell