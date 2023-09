Polizei Braunschweig

POL-BS: Pressemitteilung der Polizeidirektion Braunschweig

Braunschweig (ots)

Führungswechsel im Polizeikommissariat Braunschweig-Nord der Polizeiinspektion Braunschweig Im Rahmen einer kleinen Feierstunde verabschiedete Polizeipräsident Michael Pientka den langjährigen Leiter des Polizeikommissariats Braunschweig-Nord, Polizeioberrat Uwe Schmiedt, in den Ruhestand und begrüßte gleichzeitig seinen Nachfolger Polizeioberrat Dominik Rittel. Der angehende Pensionär, Polizeioberrat Schmiedt, leitete die Dienststelle in der Guntherstraße seit 2012, nachdem er vorher mit der Leitung des Einsatzbereichs in der Polizeiinspektion Gifhorn und Wolfsburg-Helmstedt betraut war. Eine Besonderheit in den Herausforderungen, die der sowohl ländlich als auch städtisch strukturierte Bereich im Norden Braunschweigs mit sich bringt, sind die polizeilichen Einsätze rund um die Heimspiele von Eintracht Braunschweig. Als Einsatzleiter bewältigte Uwe Schmiedt zahlreiche Begegnungen im Ligabetrieb und darüber hinaus routiniert und professionell. Polizeipräsident Michael Pientka dankte Uwe Schmiedt für sein persönliches und dienstliches Engagement und wünschte für die anstehenden Lebensphase alles Gute, vor allem Gesundheit und Energie für die geplanten Touren mit dem Fahrrad. Sein Nachfolger, Polizeioberrat Dominik Rittel, war zuletzt als Einsatzkoordinator in der Polizeiinspektion Besondere Dienste in der Polizeidirektion Hannover tätig. Aus dieser Verwendung bringt er Expertise mit, um die Anforderungen und Besonderheiten rund um seine neue Wirkungsstätte bewältigen zu können.

"Mit Uwe Schmiedt verlässt ein erfahrener und routinierter Dienststellenleiter die Polizeidirektion Braunschweig. Uwe Schmiedt zeichnet sein umfassendes und breit aufgestelltes Fachwissen, aber auch seine den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mit großer Empathie zugewandte Personalführung aus. Dominik Rittel bringt mit den Erfahrungen seiner bisherigen Verwendungen und insbesondere seinem Herzblut für den Fußball die besten Voraussetzungen mit, um einen erfolgreichen und reibungslosen Übergang in der Dienststellenleitung zu gewährleisten.", so Polizeipräsident Michael Pientka.

