Polizei Braunschweig

POL-BS: Aktionstag "sicher.mobil.leben"

Braunschweig (ots)

Braunschweig

26.09.2023

Polizeiinspektion Braunschweig

Gestern fand der länderübergreifende Aktionstag "sicher.mobil.leben" statt. Daran beteiligten sich auch die Polizeidienststellen des Landes Niedersachsen. In der Zeit von 06.00 Uhr morgens bis in die späten Abendstunden fanden in den jeweiligen Zuständigkeitsbereichen der Dienststellen Kontrollen statt, die im Grundgedanken Verkehrsteilnehmer für eine gegenseitige Rücksichtnahme im Straßenverkehr sensibilisieren sollte.

Auch die Polizeiinspektion Braunschweig beteiligte sich an diesem Aktionstag.

Durch eine Vielzahl von Beamten wurden im Tagesverlauf insgesamt 1382 Verkehrsteilnehmer kontrolliert. Hauptaugenmerk lag dabei auf der Kontrolle von PKW, aber auch Radfahrer, E-Scooter Fahrer und LKW-Fahrer wurden kontrolliert. Neben dem Werben für eine gegenseitige Rücksichtnahme und Hinweisen zu mehr Umsicht im Straßenverkehr wurden allerdings auch themenspezifische Verkehrsverstöße festgestellt und erläutert. Zusammenfassend wurden 221 Verkehrsordnungswidrigkeiten und 9 Verkehrsstraftaten geahndet.

Zusätzlich befanden sich auch Verkehrspräventionsteams der Polizei Braunschweig im Einsatz, die im Rahmen diverser Aktionen in Kontakt mit Verkehrsteilnehmenden und Interessierten kamen.

