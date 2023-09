Polizei Braunschweig

POL-BS: Braunschweiger Zielfahnder verhaften italienischen Schwerkriminellen

Braunschweig (ots)

Den Zielfahndern der Zentralen Kriminalinspektion Braunschweig (ZKI) gelang nach umfangreichen Fahndungsmaßnahmen die Festnahme eines mit internationalem Haftbefehl gesuchten Schwerkriminellen. Der 49-jährige italienische Staatsangehörige gilt als führendes Mitglied einer mafiaähnlichen Gruppierung aus dem Großraum Brindisi. Ihm werden unter anderem zwei versuchte Tötungsdelikte und der Handel mit Betäubungsmitteln vorgeworfen. Da die italienischen Behörden einen Aufenthalt im Großraum Braunschweig vermuteten, wurden die Zielfahnder der ZKI mit der Fahndung beauftragt. Der Gesuchte konnte am vergangenen Donnerstag in der Ortschaft Schwülper lokalisiert werden. Bei der Festnahme unternahm der Mann einen Fluchtversuch, der jedoch durch die Polizeibeamten vereitelt wurde. Der 49-jährige befindet sich jetzt in Auslieferungshaft, um in sein Heimatland Italien überstellt zu werden.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell