POL-SL: Drei Tatverdächtige wegen unerlaubten Handel mit Betäubungsmittel in nicht geringen Mengen festgenommen

Saarbrücken (ots)

Das Amtsgericht Saarbrücken erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Haftbefehl gegen einen 35-jährigen Mann, dessen Freundin sowie einen 25 Jahre alten Mann aus dem Saarpfalz-Kreis.

Nach Ermittlungen des Dezernats für qualifizierte Rauschgiftdelikte handelten die drei Festgenommenen in jüngster Vergangenheit mit Cannabis und Amphetamin in großem Stil.

Bereits am 21. Dezember 2023 wurden mehrere Durchsuchungsbeschlüsse, unter anderem auch an der Wohnanschrift der 20-jährigen Freundin im Regionalverband Saarbrücken, vollstreckt. In einem Zimmer fanden die Einsatzkräfte mehrere hundert Gramm Amphetamin sowie geringe Mengen an Marihuana und Ecstasy.

Der bei der Durchsuchung ebenfalls anwesende 35-Jährige aus dem Saarpfalz-Kreis wurde aufgrund eines bereits bestehenden Haftbefehls des AG Saarbrücken festgenommen und im weiteren Verlauf der JVA Saarbrücken zugeführt.

Der Haftbefehl gegen die 20 Jahre alte Frau wurde gegen Auflagen vorerst außer Vollzug gesetzt.

Im Zuge weiterer Ermittlungen erhärtete sich der Tatverdacht gegen den 25-Jährigen aus dem Saarpfalz-Kreis, sodass das AG Saarbrücken auch gegen ihn ein Haftbefehl erließ.

Am gestrigen Donnerstag (04. Januar 2024) nahmen Ermittler des Dezernats für Rauschgiftkriminalität den Mann gemeinsam mit der 20-Jährigen Frau aus dem Regionalverband Saarbrücken, die zwischenzeitlich gegen ihre Auflagen verstoßen hat, in Merzig fest.

Der Festgenommene wurde der JVA Saarbrücken, die Frau der JVA Zweibrücken zugeführt.

