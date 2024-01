Landespolizeipräsidium Saarland

POL-SL: Bundesweite Bauernproteste auch im Saarland erwartet

Polizei rechnet landesweit mit erheblichen Verkehrsstörungen

Saarbrücken (ots)

Für den kommenden Montag (08.01.2024) hat der Bauernverband des Saarlandes im Zusammenhang mit den aktuell stattfindenden bundesweiten Bauernprotesten eine Sternfahrt zum Saarbrücker Schloss bei der Landeshauptstadt Saarbrücken angemeldet. Aufgrund der zu erwartenden Verkehrsstörungen und der Vielzahl an Versammlungsteilnehmenden ist die Polizei zur Bewältigung der Lage mit starken Kräften im Einsatz.

Nach derzeitigem Stand plant der Bauernverband am kommenden Montag ab ca. 10:00 Uhr von drei Fahrtrichtungen aus eine Sternfahrt mit ca. 500 Fahrzeugen an das Saarbrücker Schloss, an dem ab 14:00 Uhr eine Abschlusskundgebung stattfinden wird. Darüber hinaus erwartet die Polizei landesweit weitere Blockademaßnahmen an verschiedenen Autobahnanschlussstellen, unter anderem in Freisen, Braunshausen, Waldmohr, Perl etc. Dies wird über den ganzen Tag verteilt, teils zu längeren Verkehrsstörungen in und um Saarbrücken, aber auch im Umfeld zu den Startpunkten der Sternfahrt führen.

Die angemeldeten Startpunkte der Sternfahrt befinden sich im Bereich der Autobahnauffahrten in Riegelsberg-Süd, der Mettlacher Straße in Saarbrücken-Burbach sowie im Bereich des Globus in Saarbrücken-Güdingen.

Aufgrund der landesweit zu erwartenden Anfahrt einer Vielzahl von Landwirten ist bereits ab den frühen Morgenstunden mit teils erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen zu rechnen.

Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer werden gebeten, die vorbenannten Bereiche, wenn möglich weiträumig zu umfahren. Es ist mit länger andauernden Wartezeiten bzw. Staus zu rechnen.

Für den Zeitraum der Kundgebung werden für die Versammlungsteilnehmenden je nach Bedarf Parkzonen im Bereich Franz-Josef-Röder-Straße, Stengelstraße, Kepplerstraße, Ludwigsplatz eingerichtet. In diesen Bereichen ist mit Verkehrsstörungen bis in die Abendstunden zu rechnen.

