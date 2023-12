POL-BOR: Vreden-Zwillbrock - Zusammenstoß mit Folgen

Stadtlohn (ots) - Tatort: Stadtlohn, Gartenstraße; Tatzeit: 29.12.2023, 21.05 Uhr; In Stadtlohn haben Unbekannte am Freitag den Inhalt eines Altkleidercontainers in Brand gesteckt. Dazu kam es gegen 21.05 Uhr an der Gartenstraße. Kräfte der Feuerwehr Stadtlohn bekämpften die Flammen. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260. (to) Kontakt für Medienvertreter: ...

