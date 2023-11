Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 01.11.2023.

Salzgitter, Baddeckenstedt (ots)

Senior in Baddeckenstedt vermisst.

Seit heute 12 Uhr wird aus Baddeckenstedt ein 92-jähriger Senior vermisst. Der Mann wurde letztmalig in Baddeckenstedt in der Lindenstraße gesehen und wird wie folgt beschrieben: Ca. 175 cm, graue kurze Haare, hellbraune Jacke, graue Hose, blaue Schirmmütze, führt einen Rollator mit, auf dem sich ein kariertes Kissen befindet. Der Mann ist in Heere wohnhaft. Der Vermisste ist an Demenz erkrankt.

Die Polizei fahndet nach dem Mann und wird unterstützt von Kameradinnen und Kameraden der Feuerwehr.

Hinweise nimmt die Polizei in Salzgitter Bad unter der Telefonnummer 05341/825-0 entgegen.

