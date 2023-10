Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Dienstag, 31. Oktober 2023:

Wolfenbüttel (ots)

Zwei Wohnmobile in der Samtgemeinde Oderwald entwendet

Einen ärgerlichen Montagmorgen dürften zwei Besitzer von Wohmobilen in Cramme und Groß Flöthe gehabt haben. Als diese ihr Haus verließen, mussten sie feststellen, dass Unbekannte ihre Wohnmobile entwendet hatten. Dabei hatten es die Täter jeweils auf denselben Fahrzeugtyp abgesehen. Bei beiden Campern handelte es sich um Pössl-Reisemobile mit Citroen-Chassis. In Cramme suchten sie dabei ein Grundstück in der Breiten Straße auf, in Groß Flöthe waren die Diebe in der Straße "Am Westernfeld" aktiv. Beide Taten ereigneten sich in der Nacht von Sonntag auf Montag. Laut ersten Schätzungen dürfte der Wert beider Fahrzeuge jeweils 50.000 Euro betragen haben. Täterhinweise bitte das Polizeikommissariat Wolfenbüttel, Tel.: 05331/933-0.

Werkzeug in Börßum entwendet

Bislang unbekannte Diebe entwendeten von der Ladefläche eines Klein-LKW Werkzeug im Wert von rund 3600 Euro. Die Tat ereignete sich in der Lindenstraße im Zeitraum von Donnerstag bis Montagmorgen. Neben einer Motorflex wurde ein Laserempfänger für einen Bagger sowie ein Rotationslaser gestohlen. Täterhinweise bitte an die Polizeistation Schladen, Tel.: 05335/929660.

