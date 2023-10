Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der PI Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel vom 30.10.2023

Wolfenbüttel (ots)

Müllcontainer in Brand

Wolfenbüttel, Josef-Müller-Straße, 29.10.2023, 16:45 Uhr

Durch aufmerksame Anwohner wurde die Polizei am Sonntagnachmittag darüber informiert, dass eine Papiermülltonne in Brand geraten sei und sich zwei Kinder in der Nähe aufhalten würden. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr zügig gelöscht werden. Verletzt wurde niemand. Eines der Kinder konnte durch eine Streife der Polizei in der Nähe des Brandortes angetroffen werden. Zudem wurden vor Ort Reste eines "Böllers" festgestellt. Wie es genau zu dem Brand gekommen ist, müssen nun die Ermittlungen klären.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Wolfenbüttel unter 05331/9330 entgegen.

Dorstadt, Harzstraße, 30.10.23, 00:45 Uhr

In Dorstadt geriet in der Nacht von Sonntag auf Montag aus bislang ungeklärter Ursache ein Altkleidercontainer in Brand. Die Feuerwehr rückte mit einer Stärke von über 20 Kräften an. Bei den Löschvorbereitungen verletzte sich einer der Feuerwehrmänner leicht und wurde mit einem Rettungswagen in das örtliche Krankenhaus gebracht. Der Brand konnte schnellstmöglich gelöscht werden. Die Höhe des entstandenen Schadens ist bislang nicht bekannt.

Die Polizei Wolfenbüttel bittet um Zeugenhinweise unter der 05331/9330.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell