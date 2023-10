Polizei Salzgitter

POL-SZ: Aufmerksamer Autofahrer meldet Trunkenheitsfahrt Peine Innenstadt (Nord-Süd-Brücke), am 28.10.2023 um 23.42 Uhr

Peine (ots)

Ein aufmerksamer 54 jähriger Verkehrsteilnehmer aus Peine, meldete der Polizeiwache in Peine, dass ihm bei seiner Fahrt von Groß-Ilsede nach Klein-Ilsede ein silbernfarbener Peugeot mit polnischen Kennzeichen aufgefallen ist, der so stark Schlangenlinien fahre, dass er mehrfach beinahe auf den Grünstreifen oder auch die Leitplanken gefahren sei. Darüber hinaus ist er dann auch gefährlich in den Gegenverkehr gekommen, so dass ein dortiger Autofahrer ausweichen musste, um eine Unfall zu vermeiden. Die hinzugerufenen Beamten des Polizeikommissariates Peine, konnten den Peugeot dann in Höhe der Nord-Süd-Brücke anhalten und den 47 jährigen ukrainischen Fahrzeugführer kontrollieren. Hierbei musste dann tatsächlich ein Atemalkoholwert von 2,09 Promille festgestellt werden. Das führte dazu, dass nun beim Beschuldigten eine Blutentnahme im Klinikum Peine durchgeführt und der Führerschein sichergestellt wurde. Dies bedeutet für den Fahrzeugführer, dass er ab sofort kein Fahrzeug mehr führen darf.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell