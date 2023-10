Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel für den Bereich des Polizeikommissariates Salzgitter-Bad vom 28.10.2023 - 29.10.2023, 09:00 Uhr

Salzgitter-Bad (ots)

Fahren unter Einwirkung berauschender Mittel Ort: 38259 Salzgitter-Bad, Nord-Süd-Straße/Am Pfingstanger Zeit: Samstag, 28.10.2023, 22:10 Uhr Hergang: Bei einem 26-jähriger Fahrzeugführer eines Ford Transit wurde bei einer Kontrolle in Salzgitter-Bad festgestellt, dass dieser unter der Einwirkung berauschender Mittel stand. Ein Urinvortest verlief positiv auf THC. Die Weiterfahrt wurde untersagt, eine Blutentnahme durchgeführt und ein Verkehrsordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet.

Fahren unter Alkoholeinfluss/Fahren ohne Versicherungsschutz Ort: 38259 Salzgitter-Bad, Mozartstraße Zeit: Sonntag, 29.10.2023, 02:40 Uhr Hergang: Bei einer Verkehrskontrolle eines Pkw Seat in Salzgitter-Bad, wurde beim 47-jährigen Fahrzeugführer Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt. Ein Atemalkoholtest auf der Dienststelle in Salzgitter-Bad ergab einen vorwerfbaren Wert von 0,41 mg/l (entspricht einer AAK von 0,82 Promille). Zudem wurde festgestellt, dass für den geführten Pkw aktuell kein Versicherungsschutz besteht. Ein Verkehrsordnungswidrigkeitsverfahren und ein Strafverfahren wurden eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell