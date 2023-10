Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel vom 28.10.2023 für den Bereich Salzgitter-Lebenstedt

Salzgitter (ots)

Trickdiebstahl

Salzgitter, Lebenstedt, Moränenweg, 27.10.2023, 11:40 Uhr

Zum genannten Zeitpunkt klingelte eine bislang unbekannte, männliche Person an der Haustür einer 76-jährigen Anwohnerin.

Unter dem Vorwand, Bücher und Antiquitäten für den Flohmarkt zu sammeln, wurde der unbekannte Mann in den Keller gelassen.

In einem unbeobachteten Moment begab sich dieser schließlich unbefugt in weitere Räume des Hauses und entwendete Schmuck und Bargeld.

Verkehrsunfallflucht mit vier leichtverletzten Personen

Salzgitter, Lebenstedt, Berliner Straße, 27.10.2023, 20:45 Uhr

Eine 42-jährige Fahrzeugführerin aus Salzgitter fuhr nach einem Wendemanöver von der Dutzumer Straße mit ihrem PKW Mazda in die Berliner Straße ein. Dabei übersah sie den bevorrechtigten PKW VW eines 18-jährigen Salzgitteraners, der die Berliner Straße in Richtung Neißestraße befuhr. Um einen Zusammenstoß mit dem PKW der 42-jährigen Frau zu vermeiden, wich der 18-jährige mit seinem PKW aus und stieß dabei mit dem PKW VW eines 38-jährigen Mannes aus Salzgitter zusammen, der wiederum die Berliner Straße in Richtung Engelnstedter Straße befuhr.

Bei dem Unfall zogen sich die Fahrer beider PKW, sowie jeweils ein Mitfahrer, leichte Verletzungen zu. Der Sachschaden wird auf ca. 20.000 Euro geschätzt. Die Unfallverursacherin entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle und konnte im Nachhinein ermittelt werden. Ihr Führerschein wurde sichergestellt.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell