POL-SZ: Pressemitteilung der PI Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel vom 27.10.2023

Wolfenbüttel (ots) - Einbruch in Vereinsheim Börßum, OT Seinstedt, Achimer Straße 8, 25.10.23, 15:00 - 26.10.23, 08:00 Uhr Bislang unbekannte Täter hebelten die Eingangstür des Vereinsheims auf. So gelangten die Täter in die Innenräume. Was genau entwendet wurde, kann zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht gesagt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf ...

mehr