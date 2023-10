Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der PI Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel vom 27.10.2023

Wolfenbüttel (ots)

Einbruch in Vereinsheim

Börßum, OT Seinstedt, Achimer Straße 8, 25.10.23, 15:00 - 26.10.23, 08:00 Uhr

Bislang unbekannte Täter hebelten die Eingangstür des Vereinsheims auf. So gelangten die Täter in die Innenräume. Was genau entwendet wurde, kann zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht gesagt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf bislang 500EUR geschätzt.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Schladen unter 05335/929660 entgegen.

