LPI-J: Fahrerin abgelenkt

Weimar (ots) - Im Verlaufe des letzten Wochenendes gelangten unbekannte Täter in Weimar-Nord in ein Mehrfamilienhaus, überstiegen in einem unverschlossenen Kellerabteil eine Mauer und gelangten so in das Abteil ihrer Begierde. Entwendet wurden alkoholische Getränke und Spülmaschinenreiniger im Gesamtwert von etwa 100 Euro. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Weimar Telefon: 03643 8820 E-Mail: ...

