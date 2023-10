Polizei Salzgitter

POL-SZ: Festnahme von zwei "Falschen Polizeibeamten" Freitag, 27.10.2023, 16.00 Uhr Peine, Ortsteil Röhrse

Peine (ots)

Bei einem 57 jährigen Ehepaar in einem Einfamilienhaus in Peine OT Röhrse, klingelte um 16.00 Uhr das Telefon. Am anderen Ende der Leitung meldeten sich "Falsche Polizeibeamte", die angaben, dass in der Nachbarschaft mehrfach eingebrochen wurde und auf einem angeblich aufgefundenen Zettel der Täter, nun die Adresse des Ehepaares vermerkt sei und man davon ausgehen müsse, dass dort als nächstes eingebrochen wird. Das Ehepaar möge bitte alle Wertsachen und Geldmittel in einem Schuh vor die Haustür stellen, die Polizei würde das dann abholen, damit es eben nicht gestohlen werden könne! Das Ehepaar bemerkte aber sofort den Schwindel, ging aber zum Schein auf die falschen Polizisten ein und alarmierten zeitgleich die richtige Polizei. Nach mehreren, z.T. sehr langen Telefongesprächen mit den Tätern und in Absprache mit den Beamten des Polizeikommissariates Peine, konnte dann die Polizei die falschen Kollegen im Nahbereich des Hauses festnehmen, als diese "ihre Beute" abholen wollten. Hierbei handelte es sich um zwei 25 und 22 Jahre junge amtsbekannte Männer aus dem Landkreis Goslar, die leichte Beute machen wollten und nicht mit der Umsicht und Pfiffigkeit ihrer vermeidlichen Opfer gerechnet haben. Diese gaben weiterhin an, dass sich die Betrüger richtig Mühe gaben als echte Polizisten zu wirken, so konnte man z.B. bei den Telefonaten im Hintergrund Funkverkehr hören. Die Polizei teilt nochmals mit, dass sie niemals Geld oder Wertgegenstände von Privatpersonen einfordern oder abholen wird. Auch wird die Polizei niemals telefonisch irgendwelche Auskünfte über den Verbleib oder die Aufbewahrung von Geld, Schmuck, Münzen oder anderen wertvollen Gegenstände erfragen.

