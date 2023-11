POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 01.11.2023

Wolfenbüttel (ots) - Müllcontainer in Brand Wolfenbüttel, Josef-Müller-Straße, 29.10.2023, 16:45 Uhr Durch aufmerksame Anwohner wurde die Polizei am Sonntagnachmittag darüber informiert, dass eine Papiermülltonne in Brand geraten sei und sich zwei Kinder in der Nähe aufhalten würden. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr zügig gelöscht werden. Verletzt wurde ...

mehr