POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 25.01.2024 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Tauberbischofsheim: Auto beschädigt - Zeugen gesucht

Ein Ford B-Max wurde am Mittwoch in Tauberbischofsheim von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Der Wagen stand zwischen 7.30 Uhr und 13.30 Uhr zunächst auf dem Parkplatz oberhalb des Krankenhauses in der Albert-Schweitzer-Straße und dann auf dem Besucherparkplatz des Landratsamtes in der Gartenstraße. Vermutlich ist dem Fahrer oder der Fahrerin eines danebenstehenden Autos die Fahrzeugtüre aus der Hand geglitten und gegen den Ford geprallt. Dadurch entstanden Schäden in Höhe von knapp 1.000 Euro. Hinweise auf den Verursacher oder die Verursacherin nimmt das Polizeirevier Tauberbischofsheim unter der Telefonnummer 09341 810 entgegen.

Großrinderfeld: Frau bei Unfall verletzt

Schäden in Höhe von über 20.000 Euro und eine verletzte Beifahrerin sind das Resultat eines Verkehrsunfalls am Mittwochmorgen in Großrinderfeld. Ein 34-Jähriger fuhr gegen 8 Uhr in seinem VW auf der Gartenstraße als er an der Kreuzung mit der Frankenstraße vermutlich den von rechts kommenden Toyota eines 23-Jährigen übersah. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge, bei der die 59 Jahre alte Beifahrerin im Toyota leichte Verletzungen erlitt. Beide Fahrzeuge wurden abgewiesen und prallten gegen eine Grundstücksmauer und einen Verteilerkasten an der Straße. Aufgrund des noch nicht abschätzbaren Schadens am Verteilerkasten funktionierten zeitweise die Telefon- und Internetleitungen in der näheren Umgebung nicht mehr.

