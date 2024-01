Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 24.01.2024 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Osterburken: Zeugen nach Einbruch in Firma gesucht

Unbekannte verschafften sich in der Nacht von Montag auf Dienstag unberechtigt Zutritt zu einem Firmengelände in Osterburken. Zwischen Montagabend, 19 Uhr, und dem nächsten Morgen, 7 Uhr, öffneten die Täter gewaltsam das Tor der Zufahrt des Geländes in der Straße "Industriepark" und warfen anschließend die Scheibe eines Rolltores ein. Anschließend wurden zwei Produktionshallen und ein Bürokomplex durchsucht und circa 200 Schneidewerkzeuge, mehrere Wannen mit Kupfer- und Messingspänen sowie Kupfer- und Messingstangen entwendet. Der verursachte Schaden beläuft sich auf einen niedrigen fünfstelligen Eurobetrag. Zum Abtransport des Diebesguts müssen die Täter ein größeres Fahrzeug genutzt haben. Mit diesem verursachten sie Sachschaden an der Gebäudedecke. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 06291 648770 an den Polizeiposten Adelsheim.

Strümpfelbrunn: Ergänzung zu Unfallflucht von vergangener Woche

Nachdem wir gestern über eine Unfallflucht in Strümpfelbrunn vergangene Woche berichteten (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110971/5698002), konnten nun weitere Details des Geschehens ermittelt werden. Ein Zeuge teilte der Polizei mit, dass er am Mittwoch, den 17.01.2024, einen Lkw im Birkenweg beobachten konnte. Am Heck des Fahrzeugs soll ein roter Gabelstapler befestigt gewesen sein. Der Fahrer oder die Fahrerin des Lkw rangierte das Fahrzeug mehrfach in unmittelbarer Nähe der Unfallörtlichkeit um zu wenden und anschließend in Richtung Neubaugebiet davonzufahren. Weiter teilte der Zeuge mit, dass es sich um einen weißen Lkw mit Aufschrift handelte. Der Text der Aufschrift beinhaltete die Worte "Fenster und Türen". Wer kann Angaben zu diesem Lkw machen oder hat ihn, möglicherweise im Bereich des Neubaugebietes, gesehen? Hinweise nimmt weiterhin der Polizeiposten Limbach unter der Telefonnummer 06274 92805010 entgegen.

