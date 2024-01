Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 24.01.2024 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Öhringen: 84-Jähriger erliegt nach Unfall seinen schweren Verletzungen

Nachdem der 84-Jähriger Fahrer eines Bentleys am 03.01.2024 bei Öhringen aus unbekannter Ursache von der Fahrbahn abkam und schwer verunfallte (Wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110971/5684751) , erlag der Mann am 21.04.2024 in einem Krankenhaus seinen schweren Verletzungen. Öhringen: Ein Verletzter und hoher Sachschaden nach Verkehrsunfall Bei einem Verkehrsunfall zwischen einem Streifenwagen der Polizei und einem Pkw am Dienstagabend in Öhringen, wurde ein Polizeibeamter leicht verletzt. Gegen 20.10 Uhr befuhr das Polizeiauto mit Blaulicht und Martinshorn die Karlsvorstadt stadteinwärts. An der Löwenkreuzung kollidierte der Streifenwagen mit dem Mini einer 63-Jährigen, welche bei grüner Ampel aus der Hunnenstraße in die Friedrichstraße einbiegen wollte. Durch den Zusammenstoß wurde der Streifenwagen so abgelenkt, dass er im Anschluss noch gegen eine Ampelanlage prallte. Der 36-jährige Fahrer des Polizeiautos wurde durch den Unfall leicht verletzt und konnte seinen Dienst nicht fortsetzen. Die weiteren Unfallbeteiligten blieben unverletzt. Der verursachte Sachschaden wird auf circa 80.000 Euro geschätzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell