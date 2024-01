Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 23.01.2024 mit einem Bericht aus dem Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Eppingen: Brand in Zweifamilienhaus - eine Person verletzt

Bei einem Brand in einem Zweifamilienhaus im Eppinger Teilort Adelshofen wurde am Mittwochmittag ein 64-jähriger Mann verletzt. Gegen 11.30 Uhr wurde gemeldet, dass eine Wohnung in der Schlossgartenstraße in Vollbrand stehen würde. Die freiwilligen Feuerwehren aus Eppingen und Adelshofen, welche mit ca. 40 Einsatzkräften vor Ort waren, konnte den Brand rasch unter Kontrolle bringen. Die Bewohner konnten sich bereits vor dem Eintreffen der Rettungskräfte in Sicherheit bringen. Das Haus ist bis auf Weiteres unbewohnbar. Die Schadenshöhe liegt nach ersten Schätzungen im niedrigen sechsstelligen Bereich. Der verletzte 64-Jährige wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei Eppingen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

