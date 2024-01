Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 23.01.2024 mit einem Bericht aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

K2824/Wertheim: Mit 41km/h zuviel unterwegs

Am Montag zwischen 9.30 Uhr und 11.30 Uhr führten Beamtinnen und Beamte des Polizeireviers Wertheim Geschwindigkeitskontrollen an der Kreisstraße 2824 bei Wertheim durch. Bei erlaubten 50 km/h waren sieben Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer zu schnell unterwegs. Ein 60-Jähriger muss nun mit einem Fahrverbot und einem Bußgeld in Höhe von 320 Euro rechnen, da er mit seinem Opel das erlaubte Tempolimit um 41 km/h überschritt und somit fast doppelt so schnell unterwegs war als erlaubt.

