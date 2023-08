Polizei Dortmund

POL-DO: Versuchtes Tötungsdelikt in Dortmund - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0797

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft und Polizei Dortmund - Versuchtes Tötungsdelikt in Dortmund

Am Sonntagnachmittag (20. August 2023, 13:25 Uhr) kam es an der Kreuzung Gronaustraße / Weißenburger Straße / Geschwister-Scholl-Straße in Dortmund zu einem verbalen Streit an einer Ampel, der in eine körperliche Auseinandersetzung mündete. Im Rahmen dieser Streitigkeiten erlitt ein 58-jähriger Dortmunder eine lebensgefährliche Verletzung im Kopfbereich.

Fahndungsmaßnahmen nach zwei geflüchteten Tatverdächtigen wurden eingeleitet und eine Mordkommission der Polizei Dortmund eingesetzt. Ein Tatverdächtiger, 15-Jähriger aus Dortmund, konnte ermittelt und vorläufig festgenommen werden.

Der zweite, bislang unbekannte Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben:

- männlich - ca. 17-19 Jahre alt - ca. 170-180 cm groß

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu dem Sachverhalt machen können. Hinweise melden Sie bitte der Kriminalwache der Polizei Dortmund unter der Telefonnummer: 0231/132-7441.

Weitere Auskünfte erteilt ausschließlich die Staatsanwaltschaft Dortmund. Ansprechpartnerin ist Staatsanwältin Andersson. Telefon: 0231/92626-123.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell