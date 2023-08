POL-DO: Steinwürfe auf fahrenden Bus - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0811 Drei Einbrecherinnen glaubten am Mittwoch (23.8.2023) in einem Mehrfamilienhaus in Dortmund-Renninghausen ungestört eine Wohnung nach Beute absuchen und unerkannt entkommen zu können. Nachbarn eines Mehrfamilienhauses durchkreuzten diesen Plan. Eine Mieterin eines Mehrfamilienhauses in der Straße "Am Bahnhof Tierpark" bemerkte gegen 11 Uhr die drei Einbrecherinnen, als diese im dritten ...

mehr