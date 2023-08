POL-DO: Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfallflucht auf der Bornstraße

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0809 Am 17. August kam es auf der Mallinckrodtstraße in Höhe Hausnummer 120 zu einer Verkehrsunfall. Ersten Zeugenangaben zufolge trat ein Mann gegen 8 Uhr in Höhe der Fußgängerbedarfsampel unvermittelt auf die Straße und wurde dort von einem Auto touchiert. Mehreren Zeugenangaben zufolge hatte das Auto Grünlicht. Der augenscheinlich nur leicht verletzte Mann flüchtete nach einem kurzen ...

mehr