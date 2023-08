POL-DO: Fußgänger in Nordlünen angefahren - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0806 Aus aktuellem Anlass warnt die Polizei Dortmund vor einer Betrugsmasche am Telefon. Erst gestern (22. August) kam es in Lünen wieder zu Anrufen falscher Teppichhändler. Unter dem Vorwand ein Geschenk an langjährige Kunden überreichen zu wollen, rufen die Betrüger bei den Bürgerinnen und Bürgern an, um einen Besuch zur Übergabe zu vereinbaren. So verschaffen sie sich Zugang in die ...

mehr