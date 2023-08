Polizei Dortmund

POL-DO: Polizei Dortmund warnt vor Trickbetrügern und sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0806

Aus aktuellem Anlass warnt die Polizei Dortmund vor einer Betrugsmasche am Telefon. Erst gestern (22. August) kam es in Lünen wieder zu Anrufen falscher Teppichhändler.

Unter dem Vorwand ein Geschenk an langjährige Kunden überreichen zu wollen, rufen die Betrüger bei den Bürgerinnen und Bürgern an, um einen Besuch zur Übergabe zu vereinbaren. So verschaffen sie sich Zugang in die Wohnung und entwenden dort Wertgegenstände.

Zuletzt so geschehen gestern Nachmittag gegen 13 Uhr an der Piepenbringstraße in Nordlünen. Eine 94-jährige Seniorin gewährte zwei Männern Zutritt zu ihrer Wohnung. Einer der Männer suchte dabei unbemerkt nach Wertegegenständen und entwendete diese. Erst im Nachhinein kam der Dame das ganze sehr komisch vor und sie verständigte die Polizei.

Die beiden Männer können wie folgt beschrieben werden:

Tatverdächtiger 1:

- schwarze Haare mit Halbglatze - kräftige, etwas korpulente Statur - ca. 160 bis 170 cm groß - ca. 50 bis 60 Jahre alt - trug eine große, karierte Tasche bei sich

Tatverdächtiger 2:

- weiße Haare - schlanke Statur - ca. 175 bis 180 cm groß - ca. 80 Jahre alt - schmales Gesicht - Goldzähne

Hinweisgeber wenden sich bitte an die Kriminalwache der Polizei Dortmund unter 0231/132-7441.

Des Weiteren beachten sie bitte die folgenden Hinweise:

1. Vergessen Sie niemals: Trickdiebe (falsche Wasserwerker, falsche Teppichhändler, falsche Polizeibeamte) sind erfinderisch, wenn sie an Ihre Wertgegenstände kommen wollen! Klären Sie die Menschen - gerade ältere - in Ihrem Umfeld auf. Auch Sie können so helfen, derartige Taten zu verhindern. Sprechen Sie offen über die Maschen der Betrüger. Berichten Sie von den Geschichten, die die Betrüger erzählen.

2. Seien Sie misstrauisch, wenn Sie jemand am Telefon um Geld bittet oder etwas verschenken will - oder auch nach Wertgegenständen in einem Bankschließfach fragt. Besonders die Polizei wird Sie nie anrufen und nach Wertsachen fragen!

3. Seien Sie auch misstrauisch, wenn schnelle Entscheidungen oder die Kontaktaufnahme mit Fremden gefordert werden. Auch, wenn dringend Verschwiegenheit anderen gegenüber verlangt wird.

4. Sprechen Sie am Telefon nicht über Ihre finanziellen und/oder persönlichen Verhältnisse. Geben Sie auch keine Details zu Ihren familiären Verhältnissen preis.

5. Legen Sie einfach sofort den Telefonhörer auf, sobald Ihr Gesprächspartner um Geld von Ihnen bittet!

6. Übergeben Sie Ihr Geld oder Wertgegenstände niemals an unbekannte Personen!

7. Betrüger begeben sich noch immer gerne über das Telefonbuch auf die Suche nach potenziellen Opfern. Sie halten Ausschau nach Namen, die auf ältere Personen schließen lassen. Überlegen Sie, in welchem Umfang Sie noch im Telefonbuch vertreten sein müssen. Vielleicht ist es sinnvoll, zumindest den Vornamen löschen zu lassen.

8. Wenden Sie sich auf jeden Fall an die Polizei unter der 110, wenn Sie einen verdächtigen Anruf erhalten haben - egal, ob Sie den Betrug erkannt und aufgelegt haben oder schlimmstenfalls sogar Opfer geworden sind.

