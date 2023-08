Polizei Dortmund

POL-DO: Verkehrsunfall zwischen Fahrrad- und Autofahrer- Zeugen gesucht

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0804

Am Sonntagabend (20. August) kam es in der Einmündung Ellinghauser Straße/ Holthauser Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Fahrrad- und Autofahrer. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach ersten Ermittlungen befuhr der 23-jährige Fahrradfahrer gegen 18:15 Uhr die Holthauser Straße in Fahrtrichtung Westen. Er beabsichtigte an der Einmündung Holthauser Straße/ Ellinghauser Straße seine Fahrt in Richtung Westen fortzusetzen. Ein bislang unbekannter Autofahrer bog mit seinem schwarzen Volvo an der Einmündung rechts ab und kollidierte seitlich mit dem Fahrradfahrer, welcher infolgedessen zu Boden stürzte. Der Fahrer des Volvos hielt an und sprach mit dem 23-Jährigen aus Dortmund. Nachdem der Radfahrer dem Autofahrer gesagt hatte, dass er weiterfahren kann, entfernte sich dieser von der Unfallstelle.

Der Radfahrer erlitt leichte Verletzungen.

Der unbekannte Fahrer wird wie folgt beschrieben:

- männlich - ca. 180 cm groß - normale Statur - Vollbart - schwarzes T-Shirt - kurze Hose - sprach Hochdeutsch

Bei dem Auto handelt es sich um einen schwarzen Volvo SUV.

Haben Sie den Verkehrsunfall beobachtet oder können Angabe zu dem unbekannten Autofahrer machen? Dann melden Sie bitte Ihre Hinweise an die Polizeiwache Eving unter der Telefonnummer 0231/132-2521.

