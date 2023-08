POL-DO: Flucht vor der Polizei endet mit Verkehrsunfall- Betäubungsmittel, Handy und Auto sichergestellt

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0798 Nach zwei Brandstiftungen an Autos auf einem Parkplatz an der Mergelteichstraße am Samstag (19.8.2023) und Sonntag (20.8.) in Dortmund-Brünninghausen setzten Unbekannte am Montag (21.8.) einen weiteren Pkw in Brand. Auch in diesem Fall geht die Kriminalpolizei von Brandstiftung aus. Tatort war ein Parkplatz an der Mergelteichstraße 47. Gegen 22:30 Uhr stand ein Ford in Flammen. Die ...

