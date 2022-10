Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: PKW prallte auf Autobahn gegen Schutzplanken - Fahrer schwer verletzt

Ludwigslust (ots)

Auf der BAB 14 zwischen Ludwigslust und dem Autobahnkreuz Schwerin ist am Dienstagmittag ein PKW von der Straße abgekommen und gegen zwei Schutzplanken geprallt. Dabei verletzte sich der 65-jährige Fahrer schwer. Der Mann war gegen 12 Uhr aus noch ungeklärter Ursache mit seinem Mercedes zunächst nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und gegen die Außenschutzplanke geprallt. Anschießend schleuderte das Auto auf die linke Seite und kollidierte dort mit der Mittelschutzplanke. Der schwer verletzte Unfallfahrer kam anschließend in ein Krankenhaus. Der bei diesem Unfall entstandene Gesamtschaden wird ersten Schätzungen zufolge auf ca. 45.000 Euro beziffert. Am PKW entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Im Zuge der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme musste die BAB 14 in Fahrtrichtung Wismar für knapp zwei Stunden voll gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell