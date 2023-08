Polizei Dortmund

POL-DO: Polizei beschlagnahmt Drogen und Bargeld bei Wohnungsdurchsuchung in Dortmund-Husen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0795

Am Sonntagabend (20. August) trafen Zivilbeamte in Husen auf einen alten Bekannten, getreu nach dem Motto: "Der Täter kommt immer zum Tatort zurück."

Gegen 19:55 Uhr fuhren die Beamten Streife im Dortmunder Stadtteil Husen, als ihnen ein 26-jähriger Dortmunder entgegenkam. Dieser kam mit einer gut gefüllten Plastiktüte aus einem Mehrfamilienhaus und stieg in einen Citroën. Soweit so normal und unverdächtig. Jedoch erinnerten sich die beiden Polizisten sowohl an den 26-Jährigen, als auch an die Adresse. Denn Sie haben sich genau hier bereits in der Vergangenheit getroffen.

Bei der folgenden Kontrolle des Dortmunders räumte dieser ein, dass er circa zwei Kilogramm Cannabis gekauft habe und auch nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis sei. Neben den Drogen fanden die Beamten über 5.500 Euro Bargeld. Sowohl Geld als auch Drogen wurden sichergestellt und der 26-Jährige vorläufig festgenommen.

Anschließend ging es nach Beschluss eines Gerichts in die Wohnung des 29-jährigen mutmaßlichen Verkäufers der Drogen. Bei der Durchsuchung wurden neben 1.000 Euro Bargeld eine PTB-Waffe und mehrere Handys aufgefunden und beschlagnahmt.

Die beiden Männer erwartet jeweils eine Strafanzeige wegen des Verdachtes des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln. Des Weiteren fertigten die Beamten eine Anzeige gegen den 26-Jährigen bezüglich des Verdachtes des Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Bis zur Entscheidung eines Gerichtes bleibt dieser festgenommen.

