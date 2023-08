Polizei Dortmund

POL-DO: Brandstiftung auf dem Zoo-Parkplatz: Polizei sucht Zeugen nach Pkw-Bränden

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0796

Auf dem Zoo-Parkplatz an der Mergelteichstraße in Dortmund-Brünninghausen setzten ein oder mehrere unbekannte Täter am Samstagabend (19.8.2023) einen Opel Corsa und einen Kia in Brand. Der Opel brannte vollständig aus, am Kia entstand ein Brandschaden im Frontbereich.

Der erste Einsatz führte Feuerwehr und Polizei um 21:30 Uhr zum Tatort. Zu diesem Zeitpunkt brannte der Opel Corsa vollständig aus. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Um 22:07 Uhr dann der nächste Einsatz, dieses Mal brannte der Kia. Die Kriminalpolizei geht eindeutig von Brandstiftung aus.

Die Polizei fragt: Wer hat eine verdächtige Person oder mehrere verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen? Hinweise bitte an die Kriminalwache unter Tel. 0231/132 7441.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell