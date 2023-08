Polizei Dortmund

POL-DO: Widerstand nach verbotenem Einzelrennen auf der A 4 bei Reichshof - Auto, Führerschein und Handy sichergestellt

Dortmund (ots)

Nach einem verbotenem Einzelrennen in der Nacht zu Samstag (19.8.) auf der A 4 bei Reichshof leistete der Fahrer Widerstand.

Gegen 2.30 Uhr bemerkten Beamte der Autobahnpolizeiwache Freudenberg auf der A 45 in Richtung Dortmund einen Opel Corsa, der ohne zu blinken die Fahrstreifen wechselte und mit erhöhter Geschwindigkeit fuhr. Nachdem er in das Autobahnkreuz Olpe-Süd abbog und seine Fahrt auf der A 4 in Richtung Köln fortsetzte, änderte der Fahrer sein Fahrverhalten nicht.

Er missachtete sämtliche Geschwindigkeitsbegrenzungen und passierte beispielsweise bei erlaubten 80 km/h mit knapp 200 km/h.

Die Fahrt des 34-jährigen Mannes aus Nümbrecht endete dann auf der Wiehler Straße in Reichshof mit einer polizeilichen Kontrolle.

Während der Kontrolle nahmen die Beamten Alkoholgeruch bei dem Fahrer wahr. Der 34-Jährige zeigte sich hier unkooperativ, zunehmend aggressiv und leistete letztendlich Widerstand gegen die Maßnahmen der Polizisten.

Zur Entnahme einer Blutprobe durch einen Arzt brachten die eingesetzten Kräfte den Mann zur Autobahnpolizeiwache nach Freudenberg.

Bei den Widerstandshandlungen wurde ein Polizeibeamter leicht verletzt.

Die Beamten beschlagnahmten das Auto, das Mobiltelefon sowie den Führerschein des Mannes.

Den 34-jährigen Mann aus Nümbrecht erwarten nun Strafverfahren unter anderem wegen des Verdachts eines verbotenen Einzelrennens, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und des Verdachts des Führens von Kraftfahrzeugen unter Einfluss berauschender Mittel.

