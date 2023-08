Polizei Dortmund

POL-DO: Mehrere hundert Personen kontrolliert - Zahlreiche gefährliche Gegenstände und Waffen sichergestellt

Dortmund (ots)

Die Polizei hat ihre Kontroll- und Präsenzeinsätze in der Nordstadt und in der Innenstadt in den letzten Tagen fortgesetzt. Seit Montag (14.8.) kontrollierten die Beamten dabei mehrere hundert Personen.

Bei den Personenkontrollen stellten die Beamten zahlreiche gefährliche Gegenstände sicher. Bei Kontrollen im Bereich Lessingstraße/Missundestraße waren beispielsweise Pfefferspray, ein Einhandmesser sowie einen Schlagring dabei.

Im Rahmen einer Autokontrolle im Bereich Hansastraße fand die Polizei bei den Insassen ein Einhandmesser, einen Schlagstock sowie einen Baseballschläger. Ein weiterer Schlagstock konnte am selben Tag bei einer Personenkontrolle am Nordmarkt sichergestellt werden. Dementsprechende Verfahren leiteten die Beamten ein.

Im Bereich Stadtgarten und Nordmarkt kontrollierten die Polizisten zwei Fahrradfahrer. Beide Fahrräder stellten die Beamten sicher - sie waren mutmaßlich zuvor gestohlen worden.

Beim Verlassen eines Kiosks in der Nordstadt überprüfte die Polizei einen verdächtigten Mann. Am Eingang befand sich eine Tüte mit über 200 Schachteln Zigaretten. Die Person, die sich illegal in Deutschland aufhält, steht in Verdacht, die Zigaretten als Hehlerware an den Kiosk verkauft zu haben. Im Kiosk wurden zudem noch mehrere Dutzend E-Shishas ohne Steuerbanderole beschlagnahmt. Die Beamten brachten den mutmaßlichen Hehler in das Polizeigewahrsam. Gegen den Kioskbetreiber fertigten die Polizisten ebenfalls eine Strafanzeige wegen Hehlerei.

