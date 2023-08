Polizei Dortmund

POL-DO: Pech am Luisenglück in Dortmund: Diebstahl direkt neben einer Polizeiwache

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0793

Bei der Auswahl ihres Tatorts waren zwei mutmaßliche Kabeldiebe in der Nacht zu Sonntag (21.8.2023) nicht besonders wählerisch: Von einer Baustelle der Straße "Luisenglück" in Dortmund-Hombruch transportierten sie Kabelreste in einen Citroen - auf dem Nachbargrundstück der Baustelle, am Luisenglück 22a, eröffnete im Januar 2023 die Polizeiwache.

Ein Polizist hörte um 00:05 Uhr verdächtige Stimmen und Geräusche und lokalisierte diese "gleich nebenan". Kurz darauf nahmen er und weitere Kolleginnen und Kollegen der Wache zwei Tatverdächtige vorläufig fest. Sie stehen unter dem Verdacht, das umzäunte Gelände betreten, einen Container geöffnet und Kabel (rund 300 Kilogramm) gestohlen zu haben.

Die Tatverdächtigen konnten sich nicht ausweisen. Anhand von Fingerabdrücken waren sie in der Wache jedoch identifizierbar - die 20 und 23 Jahre alten Männer sind der Polizei bereits bekannt. Sie machten keine Angaben zur Herkunft des Autos. In dem Citroen entdeckte die Polizei ein Springmesser mit einer 15 Zentimeter langen Klinge. Das Auto wurde sichergestellt und abgeschleppt. Die vorläufig festgenommenen Männer befinden sich im Polizeigewahrsam.

Die Kriminalpolizei ermittelt (Tatvorwürfe: schwerer Diebstahl, Verstoß gegen das Waffengesetz).

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell